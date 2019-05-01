قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مالك شركة بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد تزويره بطاقات عضوية للنادي الأهلي، واستولى على أموال أحد الموطنين.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المتهم "م.ر"، مالك إحدى الشركات، اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررات إحدى مؤسسات النفع العام المتمثلة في بطاقات عضوية للنادي الأهلي الرياضي،كما اتفق المتهم مع آخر وأمده بالبيانات اللازمة لاصطناع البطاقات على غرار الصحيح منها، فشرع الثاني في صناعتها بناء على اتفاق مسبق بينهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استولى على مبلغ مالي من المجني عليه "م.ف"، عن طريق الاحتيال، إضافة إلى سلب بعض من ثروته، بعدما أوهمه أنه من العاملين بإدارة النادي الأهلي.