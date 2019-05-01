اعتقلت الشرطة التركية، اليوم، عشرات الأشخاص خلال محاولتهم تنظيم مسيرة، اليوم، تزامناً مع عيد العمال، فى وسط مدينة «إسطنبول»، فى تحدٍّ للحظر المفروض على التظاهر. وأعلنت السلطات التركية اعتقال 127 شخصاً فى طريقهم لتنظيم تظاهرة غير مرخصة فى ميدان «تقسيم»، الذى يشكل موقعاً تقليدياً للتظاهر فى المدينة، مؤكدة إغلاق الطرق المجاورة للميدان، بما فى ذلك شارع الاستقلال الشهير المعروف بازدحامه الدائم.

متظاهر: تركيا تشهد نقطة تحول بعد الانتخابات البلدية

وقالت وكالة أنباء «فرانس برس»، إن المتظاهرين الموقوفين تم اقتيادهم إلى عربات الشرطة، فيما فتش عناصر الأمن حقائب السياح فى المنطقة.

ويشهد عيد العمال مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين سنوياً فى تركيا. وقالت «فرانس برس» إن «عدة آلاف آخرين تمكنوا من حضور تظاهرة مرخصة فى حى باكيركوى، بمن فيهم أعضاء فى اتحادات العمال وأحزاب المعارضة السياسية».

وتصاعد التوتر فى إسطنبول بعد الانتخابات البلدية فى 31 مارس الماضى. وتأتى تظاهرات يوم العمال فى إسطنبول، بعد أن فاز أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهورى (اشتراكى ديمقراطى)، برئاسة بلدية المدينة، أمام خصمه من حزب العدالة والتنمية الإسلامى الحاكم رئيس الوزراء السابق بن على يلديريم. وقال أحد المشاركين فى تظاهرة «باكيركوى»، إنّ «تركيا تشهد نقطة تحوُّل، التغيير بدأ.. الأول من مايو هذا سيكون أكثر جمالاً. من الواضح أن هذا نتيجة للانتخابات».