تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبرشلونة على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة، الساعة 9 مساء، على قنوات "بي إن سبورتس".

مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب «كامب نو» لمتابعة 90 دقيقة قوية بين فريقي برشلونة الإسباني، صاحب الأرض والضيافة، وليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" لموسم 2018-2019.

وتعد هذه المواجهة الخامسة، بين الفريق الكتالوني والفرق الإنجليزية في نصف النهائي، ويملك برشلونة سجل مرعب لجماهيره، ولم يتأهل سوى مرة واحدة على حساب مانشستر يونايتد، موسم 2008-2009 وحصد اللقب حينها.