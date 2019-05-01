أقام السفير المصري بلبنان نزيه النجاري، حفل عشاء على شرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يزور بيروت حاليا، لترؤس وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وحضر العشاء عدد من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين.

وخلال حفل العشاء رحب السفير المصري بالضيوف، معربا عن سعادته بعقد اللجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، مؤكدا أن مصر ولبنان تربطهما علاقات ممتدة، ويتم العمل حاليا على تعزير أواصر التعاون بين البلدين.

وفي كلمته عبر الدكتور مصطفى مدبولي، عن شكره للبنانيين حكومة وشعبا، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، استقبله بالمطار، وقاد السيارة بنفسه حتى مقر الإقامة، تعبيرا منه عن حفاوة الاستقبال.

وأكد مدبولى في كلمته، أن مصر على استعداد تام للتعاون مع الأشقاء اللبنانيين، فى مختلف المجالات، وكذا مساندتهم لتجاوز التحديات التى تواجههم فى قطاع الطاقة، أو غيره من القطاعات، خاصة أن مصر لديها قصة نجاح في هذا القطاع.