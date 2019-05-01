أصدرت محافظة البحيرة، اليوم، بيانا رسميا بشأن ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من استياء البعض من ظهور أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين أمام المحافظ اللواء هشام آمنة، بشكل يحمل إساءة بالغة له.

وجاء نص البيان كالتالي: "يحرص اللواء هشام آمنة، على تفعيل التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لتلبية احتياجاتهم وإنهاء مشكلاهم، حيث تقدم المواطن صاحب الصورة بطلب لمحافظ البحيرة بتوفير كرسي متحرك نظرا لظروفه الصحية واستجاب المحافظ علي الفور لهذا الطلب كما وضحت الصورة، وقام مترجلا من مكانه إلى حيث يجلس المواطن الذي منعته ظروفه الصحية من الجلوس مع باقي المواطنين خلال اللقاء، وأجرى حوارا معه وتفاعل مع ظروفه واحتياجاته وجرى تلبية طلبه".

وأضاف البيان، أن المحافظ أكد على احترام وتقدير الظروف الخاصة ومشاعر كل مواطن خلال اللقاء، كما أن الصورة تعبر عن فتح أبواب المحافظة أمام المواطنين أصحاب المشكلات والاحتياجات ولا تقبل أي تأويل أو إخراجها عن سياقها، بالإضافة إلى أن الموقف جرى توثيقه بالفيديو والصور.