استقبل سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، والسفير نزيه النجاري، سفير مصر في بيروت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له فور وصوله لمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساء اليوم، في مستهل زيارته للبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، وحضور فعاليات منتدى الاقتصاد العربي.

وأصر "الحريري"، على قيادة السيارة التي يستقلها مصطفى مدبولي بنفسه، حتى مقر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما جلس مدبولي بجواره.

وأعرب الدكتور مدبولي، عن سعادته بالتواجد في لبنان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة، مؤكدا ثقته في أن الاجتماعات سوف تمثل دفعة للتعاون الثنائي بين مصر ولبنان خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر للحريري على حفاوة الاستقبال.