أدانت شرطة أستراليا، لبنانيًا منتميًا لتنظيم "داعش" الإرهابي، حاول تفجير طائرة الاتحاد الإماراتية عام 2017- بحسب ما أفادت به قناة " العربية".

وأكدت شرطة أستراليا، أن المتفجرات التي حاولت "داعش" استهداف الطائرة الإماراتية بها مصدرها تركيا.