قال الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك بعض الإعلانات والمشاهد التي لا يصح أن تُعرض على الشاشات خاصة خلال شهر رمضان، وبشكل عام لا يصح عرض مشاهد يشاهدها جميع أفراد الأسرة.

وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أنه لُوحظ في الفترة الماضية وجود مشاهد بها عنف بشكل مبالغ فيه ودم وقتل، وتزيد تلك المشاهد في شهر رمضان، أيضا ما يتعلق بالمخدرات والخمور، وأساليب التي يلجأ إليها المدمنين والألفاظ وأشياء من هذا القبيل، كل تلك المشاهد تعتبر محاضرات تعليمية لإفساد الشباب، فضلا عن الإيحاءات الجنسية وغيرها.

وتابع أن المجلس الأعلى للإعلام يضع عقوبات رادعة على من يخالف القوانين، موضحا أن العقوبات تبدأ بتحقيق ومن ثم إنذارات ومن ثم غرامات، ومن ثم وقف أو تعطيل للبرنامج أو المسلسل.