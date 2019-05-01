قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هناك 14 عرضًا لمرض الاكتئاب آخرها الحزن، مؤكدًا أنه ليس من الضروري أن يكون المصاب بالاكتئاب حزينا.

وأضاف فرويز، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ONE"، أن أعراض هذا المرض تبدأ بالشعور بـ"خنقة" في منطقة الرقبة ومنطقة الصدر، كما يزداد وينقص النوم والرغبة في تناول الطعام بشكل كبير، وانخفاض الناحية المزاجية في القيام بأقل التصرفات.

وأوضح: "كل سكان العالم أصيبوا بنوبة الاكتئاب مرة واحدة على الأقل، لكنها تزول، وأحيانا ما يكون المصاب بهذا المرض حالته المادية جيدة للغاية".