عقد يوم حصاد الحقل الإرشادي لمحصول القمح بمركز فارسكور وبلغ معدل الإنتاج للحقل 21.9 أردب/الفدان في حال ان الحقل المقارن بلغ معدل انتاجه 15.75 أردب/الفدان.

يذكر أن مساحة القمح المنزرعة بنطاق محافظ دمياط بلغت 25575 فدانًا من محصول القمح وهو ما يقارب نسبة 22% من جملة الزمام المنزرع بالمحافظة .

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني و صرح المهندس سميح عبد السميع ، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، خلال كلمته، أن اليوم هو حصاد لنتاج جهد كبير مبذول طوال الموسم وثمرة عمل مشترك بين المديرية وكافة الجهات ذات الصلة والمزارعيين للوصول إلى هذه الإنتاجية المبشرة.

وأكد الاستعداد الكامل لموسم التوريد بجميع الوحدات التخزينية بنطاق المحافظة وان جهاز الزراعة متواجد حاليا بجميع تلك الوحدات لاستقبال القمح ولديهم تعليمات، مشددة على ضرورة التواصل مع المزارعين وحل مشاكلهم، وإزالة جميع العقبات التي تعوق عملية التوريد.

حضر اللقاء؛ اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة فارسكور، والمهندس أحمد الملاحي، وكيل المديرية و الدكتورمحمد صفاء ،رئيس الحملة القومية لمحصول القمح وقيادات المديرية.