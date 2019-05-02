وجَّه الإعلامي طارق علام رسالة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لتخصيص عدد من التذاكر المجانية لمباريات كأس الأمم الأفريقية.

وناشد علام، خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، وزير الشباب والرياضة ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم منح متحدي الإعاقة تذاكر مجانية لحضور كل المباريات.

وانتقد علام المشادات التي تحدث بين مشجعي قطبي الكرة المصرية، مطالبًا بأن تسود الروح الرياضية بين جمهور الأهلي والزمالك وبيراميدز، خاصة أن الساعات المقبلة تشهد تنافسا كبيرا في الدوري المصري.