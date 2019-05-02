بينها سحب الأوسمة والنياشين من مرسي.. مجلس الدولة ينظر عدة دعاوى اليوم

تنظر الدائرة الأولى مفوضين، اليوم، الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامى والتى طالب فيها بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 لسنة 72 ق، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فكيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.

كما تنظر ذات الدائرة الدعوى التى تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصرية، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار.

فى سياق متصل تنظر الدائرة الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامي وأسامة الششتاوي، والتي طالبا فيها بوقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل.

حملت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 ق، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والمالية.

وذكرت الدعوى أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.

كما تنظر، الدعوى التي تطالب الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضى الدولى ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون وجه حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثمانى لمصر والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى.