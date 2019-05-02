يحدث اليوم| مناقشة طلبات الإحاطة بالبرلمان.. واستمرار امتحانات النقل

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 2 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن القمامة وأزمات الصرف، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية ثابت، بشأن انتشار مقالب القمامة بشارع القومية العربية مما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة التي تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن عدم وجود خطة لجمع القمامة من المنازل بمنطقة إمبابة – محافظة الجيزة في تمام الساعة العاشرة صباحا .

استمرار امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي لتلاميذ الصفوف الثاني والثالث والرابع الابتدائي

تتواصل في الثامنة صباحا امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي لتلاميذ الصفوف الثاني والثالث والرابع الابتدائي وكذلك طلاب الصف الثاني بالمدارس الثانوية بمحافظة الدقهلية.

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتتح مؤتمرًا تحت عنوان "الصحة وحقوق الإنسان"

يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤتمرًا تحت عنوان "الصحة وحقوق الإنسان" والذي يعقده المجلس بحضور الوزراء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس.

اللجنة الفنية بحزب التجمع تنظم ندوة لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية «هكذا تكلم الذئب»

تنظم اللجنة الفنية بحزب التجمع ندوة لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية «هكذا تكلم الذئب» القاص مصطفى الشيمي، في تمام الساعة السابعة مساء، يشارك في المناقشة الناقد الدكتور أحمد عبد الحميد عمر، والباحث مدحت صفوت.

حزب الوفد ينظم حفل توزيع جوائز المسابقة الرمضانية عن العام الماضي

ينظم حزب الوفد حفل توزيع جوائز مسابقة الوفد الرمضانية عن العام الماضي، تبلغ قيمة الجوائز المقدمة من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، 155 ألف جنيه، الجائزة الأولى تبلغ 15 ألف جنيه والثانية 10 آلاف جنيه، بينما يحصل الفائز بالجائزة الثالثة وما يليها من جوائز على 5 آلاف جنيه في تمام الساعة الثالثة عصرا.

كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر تنظم منتدى علميا

تنظم كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، منتدى علميا تحت عنوان "كيف تحول نتائج بحثك إلى مشروع استثماري"، بالتعاون مع مؤسسة "نواة" العلمية برئاسة الدكتور عمر شكري صقر، وبإشراف قسم الكيمياء الصيدلة برئاسة الدكتورة هند السحراوي، وهو التوجه الذي تتبناه الكلية في تبسيط العلوم، وربط التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع ونشر فكر ريادة الأعمال بين الطالبات في تمام العاشرة صباحا.

المجلس الأعلى للثقافة ينظم أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ بختم النسر"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ بختم النسر" تأليف طارق الطاهر، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، في تمام الساعة السادسة مساء، وتأتي الأمسية امتدادًا للفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة على مدار عامي 2018 /2019 بمناسبة الاحتفاء بمرور 30 عامًا على حصول الأديب العالمي نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب.

حفلان لـ"أم كلثوم تعود من جديد" بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلين متتالين لمسرح الساقية للعرائس بعنوان "أم كلثوم تعود من جديد" وذلك في تمام السادسة و الثامنة مساءً.

حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير بدار الأوبرا

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقى وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يفتتح العرض المسرحي "أمل"

يفتتح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في تمام الساعة الثامنة مساء العرض المسرحي "أمل" باكورة عروض شعبة "الإنتاج المركزي" التابعة للإدارة العامة للمسرح العرض المسرحي "أمل" من تأليف وإخراج مصطفى حسني، ويقدم على مسرح الجمهورية في تمام الساعة الثامنة مساء.

احتفالية دار الأوبرا المصرية بعيد العمال على المسرح الصغير

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية احتفالية دار الأوبرا المصرية بعيد العمال في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

مباراة إنبي وبتروجيت في بطولة الدوري العام المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "إنبي وبتروجيت" وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري العام المصري وتقام المباراة على استاد بتروجيت وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

نادي أدب المنصورة ينظم ورشة عمل

ينظم نادي أدب المنصورة ورشة عمل لمناقشة الأعمال الأدبية لأعضاء النادي الموهوبين وذلك في السادسة مساء بقصر ثقافة المنصورة.