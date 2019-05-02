أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "لمس أكتاف" مجموعة صور لكواليس المسلسل، من بطولة النجم ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه حصريًا على قناة "cbc"، ابتداءً من شهر رمضان.

لقطات متنوعة يظهر خلالها نجوم المسلسل، لا سيما التي يظهر خلالها ياسر جلال بزي المصارعة، ويواصل تقديم بصمته الخاصة في دراما الأكشن، من خلال شخصية المصارع "أدهم عبدالجابر"، إذ يبدأ المسلسل بمباراة مصارعة بينه وبين صديق عمره "أشرف" الذي يجسده كرم جابر، لكنها تنتهي بنهاية صادمة تؤثر في مستقبل كلا المتنافسين، لأن "أشرف" يصاب بالشلل نتيجة ضربة قوية من صديقه يسقط بسببها أرضًا وتفقده القدرة على تحريك أطرافه.

تمر السنوات ويفاجأ "أدهم" بمكالمة هاتفية من "أشرف" يطلب منه خلالها طلبًا صعبًا، إذا حققه سيسامحه على ما حدث في الماضي، فيوافق "أدهم" على الفور، وتبدأ الأحداث تتسارع وتتباين ردود فعله خلالها، لا سيما بعد ظهور تجار مخدرات وغسيل أموال، إلى أن تحدث المفاجأة الكبرى في النهاية.

المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسي، محمد عز، خالد كمال، وهبة عبدالغني، شريف دسوقي.