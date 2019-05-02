تفقد علي عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، لجان امتحانات المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي 45064 طالبا وطالبة امتحان مادة ميكانيكا للشعبة العلمية وتاريخ للشعبة الأدبية ومادة التكنولوجيا.

وزار مدرسة سندوب الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب التعليمية ويؤدي بها 242 طالبة أمام 13 لجنة، مشددا على ضرورة التزام المراقبين والملاحظين بالتعليمات، وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين التليفون المحمول داخل اللجان واطمئن على مستوى الامتحان.

وقال إن الامتحان جرى مراعاته للوزن النسبي للورقة الامتحانية ولا توجد أي شكاوى من صعوبته وشامل جميع أجزاء المنهج الدراسي، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وطالب القائمين على أعمال الامتحانات بتهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات ومنع أي محاولات للغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الغش، مؤكدا أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى عن صعوبة الامتحان على مستوى جميع الإدارات، وتفقد غرفة الكنترول وتأكد من تأمينها واطمئن على محاضر فتح مظروف الأسئلة.