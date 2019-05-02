قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تولّى حكم مصر رأى مدى التأخر الذي تعانيه البلاد ومن هذه النقطة وضع خطة للنهوض بها وهذا ما نمر به حالياً في لبنان، مؤكداً ضرورة تحديث القوانين في لبنان للنهوض بها مثلما فعلت مصر خلال 4 سنوات.

وأضاف "الحريري" خلال كلمته في منتدى "الاقتصاد العربي" بمشاركة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، "أننا يجب أن نستفيد من التجربة المصرية في تطوير منطومات الكهرباء، الغاز، البترول، والاتصالات وكل المجالات، ومصر عانت اقتصادياً أكثر من لبنان".