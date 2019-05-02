أكد الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، مشيرا إلى أن عمليات التوريد هذا العام لم تشهد أي عقبات، ويرجع ذلك إلى تلبية مديرية الزراعة مطالب المزارعين من تقديم الارشادات الفنية وعمل الندوات التثقيفية لهم للخروج بالمحصول إلى بر الأمان.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 214 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة، التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

وأوضح أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري"، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأكد عربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، توريد 18 ألف طن و400 كيلو قمح منذ بدء عمليات التوريد للمديرية يوم 15 أبريل الماضي حتى الآن، مشيرا إلى توريد هذه الكمية لعدد 3 صوامع موجودة على أرض محافظة القليوبية من أصل 8 صوامع.