شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، اليوم، عددا من الحملات المرورية في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذا لتوجيهات إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى مدير الأمن.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 1223 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز (كفرالشيخ – سيدي سالم – الحامول – بلطيم – دسوق) حيث جرى ضبط 11 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 3 مخالفات دراجة نارية، 42 انتظار خاطئ، و34 مخالفة سير بدون تراخيص 23 بدون رخص قيادة 11 بدون رخص تسيير، و1063 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.