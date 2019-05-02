وقعت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الدلتا للتأمين بهدف إنشاء وثيقة تأمين على ممتلكات وحياة التجار من منتسبيها.

وقع البروتوكول عن غرفة القاهرة التجارية المهندس إبراهيم العربي، وعن شركة الدلتا للتأمين الدكتور عادل موسى رئيس مجلس الادارة.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الوثيقة تنص على دفع التاجر 60 جنيها سنويًا لحماية الممتلكات المتمثلة في المتجر والبضائع والنقدية الموجودة به ضد أخطار "الحريق والصاعقة – الانفجار لمواسير المياه وطفح الخزانات – اصطدام المركبات – السطو – سقوط الطائرات – الشغب والاضطرابات – الاضطرابات الأهلية و العمالية"، وتكون تغطية الوثيقة 100 ألف جنيه ومضاعفاتها.

وتتضمن الوثيقة أيضا دفع 60 جنيهًا سنويًا وهي التغطية التأمينية لسلامة التاجر ضد الحوادث الشخصية، وتتضمن صرف 100 ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم الناتجة عن الحوادث وصرف نسبة 100 ألف جنيه في حالة العجز الجزئي المستديم حسب نسبة العجز وصرف 5 آلاف جنيه مصاريف طبية ناتجة عن الحادث، وصرف 3 آلاف جنيه قيمة أجهزة تعويضية ناتجة عن الحادث، وصرف 3 آلاف جنيه مصاريف الجنازة الناتجة عن الحادث.

وكشف "العربي"، أن التغطية التأمينية بهذه الوثيقة مستمرة على مدار 24 ساعة ودون كشف طبي، على أن يكون سداد قيمة الوثيقة في خزينة الغرفة وتقديم إيصال السداد لمندوب شركة التأمين الموجود بالغرفة للحصول على الوثيقة.

واعتبر "العربي"، أنها أكبر وثيقة تأمين جماعية على ممتلكات وحياة التجار؛ لأنها تغطي 130 ألف تاجر، وتتضمن وثيقة التأمين التجار المسددين لاشتراكات الغرفة بنهاية عام 2019.

وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذي جرى تنفيذه بالغرفة ودخل عامع السابع مع مطلع عام 2019 ولاقى نجاحًا كبيرًا بين التجار، متابعًا "نسعى إلى تطويره بشكل مستمر بحيث يقدم أفضل خدمة للمجتمع التجاري".