أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع وحدة التدخل البيئي السريع 7 آلاف و900 م3 قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز (الإبراهيمية - الحسينية - منيا القمح 1 – منيا القمح 2 - ههيا – القنايات - أولاد صقر- كفر صقر- طريق الزقازيق ميت غمر - صيانة خلية الخطارة) وذلك خلال شهر أبريل 2019.

ومن جهته أكد فخري عبد العزيز مستشار المحافظة لشؤون البيئة والنظافة والتجميل، أن وحدة التدخل البيئي السريع قد حصرت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي والتنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظا عليه وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مستشار المحافظ لشؤون البيئة والنظافة والتجميل، أنه خلال شهر أبريل 2019 جرى الانتهاء من رفع 7 آلاف و900 م3 قمامة باستخدام 12 معدة و3 لوادر بواقع 316 نقلة خلال 10 أيام لنقلها للمدفن الصحي.