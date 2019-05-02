أكد المهندس/عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير المطابع الاميرية لتواكب أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال الطباعة من خلال إدخال نظم الطباعة الحديثة وإستخدام أحدث آلات الطباعة ونقل التكنولوجيات والتقنيات المتطورة المطبقة في قطاع الطباعة والنشر ،مشيرا الى ان المطابع الأميرية لعبت دوراً رئيسياً في إرساء نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصري وساهمت في الحفاظ على تاريخ نهضة مصر الحديثة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الاحتفال السنوي لهيئة المطابع الاميرية والمقام تحت رعايته بمناسبة عيد العمال وقد تضمن الاحتفال افتتاح معرضا للفنون لعرض الاعمال الفنية للموهوبين من العاملين بالهيئة الي جانب تكريم عدد من الكوادر العمالية بالهيئة.

وقال نصار – في الكلمة التي القاها نيابة عنه المهندس/ احمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة - ان الوزارة تستعد للاحتفال العام القادم بمرور مائتي عام على انشاء المطابع الاميرية لافتا الى ان المطابع انشأها محمد علي باشا عام 1820 لتنقل مصر إلى عصر النهضة الثقافية والعلمية وللمساهمة في وضع القواعد الأساسية للدولة الحديثة لتكون بذلك احد اقدم الكيانات الحكومية الموجودة بالدولة حالياً.

واضاف انه يجرى حاليا انشاء فرع جديد للمطابع الاميرية بالعاصمة الإدارية الجديدة في اطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة وتعزيز دورها فى رفع مستوي الامن القومي لمصر من خلال طباعة المطبوعات المؤمنة ومختلف المطبوعات الحكومية.

وأوضح الوزير أن قطاع الطباعة أصبح من القطاعات الحيوية التي تخدم مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتي تتضمن تغليف المنتجات والطباعة عليها أو طباعة المنشورات الترويجية للمنتجات فضلاً عن طباعة الكتب والمستندات ، لافتاً الى ان الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية الى رفع مستوى الأداء، بالهيئة بما ينعكس إيجابًا علي تحسين تنافسية الهيئة علي المستويين المحلي والإقليمى.

ومن جانبه أكد المهندس / عماد فوزي رئيس مجلس ادارة هيئة المطابع الاميرية أن الهيئة تمثل منارة لنشر الفكر والثقافة والريادة وتعميق صناعة الطباعة باعتبارها أحد أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الاوسط ، مشيراً الي ان الهيئة تعمل باستمرار علي إدخال التكنولوجيا الرقمية فى مجال الطباعة لزيادة القدرات التنافسية وتحسين الجودة.

وفى هذا الإطار أوضح ان الهيئة توفر خدمات الطباعة الرقمية وفصل الالوان وتنفيذ التصميمات والتجهيزات الفنية بأحدث تكنولوجيات طباعة الاوفست في منطقة الشرق الاوسط ، مشيرا الي ان أهم مطبوعات الهيئة تشمل المصحف الشريف وكتب التراث وكتب القانون والاجندات والكراسات .

وأضاف ان الهيئة تتبنى أنشطة إنتاجية وبحثية متميزة لتطوير وتحديث معدات وألات الطباعة الى جانب تدريب الموارد البشرية وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية " مشيرا الى أنه تم تزويد الهيئة بأحدث ماكينات الطباعة الرقمية و ماكينات طباعة لإنتاج كافة مطبوعات المكفوفين بطريقة "برايل.

واوضح فوزي ان الهيئة مزودة بأحدث خطوط الانتاج والتجليد والتشطيب كما تقدم الهيئة خدمات الكترونية تشمل النشر والاشتراك وخدمة الطباعة من الارشيف وتوفير التشريعات المصرية ، مشيرا الي ان الاصدارات اليومية للهيئة تتضمن الجريدة الرسمية والوقائع المصرية.