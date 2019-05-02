قاد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة المثلث السكنية بحي الأربعين.

وأزالت قوات الشرطة والتنفيذيين بحي الأربعين، التعديات والإشغالات من بينها تعديات أقيمت منذ فترات زمنية كبيرة ولم يتم إزالتها.

وأصدر محافظ السويس، تعليماته لحي الأربعين بضرورة إزالة المخلفات من الشوارع وطلاء العمارات السكنية والمتابعة اليومية لإزالة التعديات.

كما نجح مدير أمن السويس اللواء محمد جاد، في احتواء مواقف مختلفة حدثت خلال إزالة التعديات واستمع لعدد كبير من المواطنين.