يخوض الفنان الشاب إبراهيم أبو عوف، الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل، من خلال المُشاركة في 4 أعمال درامية، ما بين المصري والخليجي، وهي "دفعة القاهرة" و"الواد السيد الشحات" و"زي الشمس" و"آخر نفس"، فضلًا عن مسلسل "اللعبة" الذي خرج من سباق رمضان.

وأعرب "أبو عوف"، لـ"الوطن"، عن سعادته البالغة لتعاونه مع الفنان أحمد فهمي للمرة الثانية في مسلسل "الواد السيد الشحات"، إذ يُجسد شخصية "ويتر" في إحدى الحلقات، ويجمعه حديث كوميدي طويل بينه وبين بطل المسلسل، موضحًا أن الأخير يظهر في دور نصاب، ويقوم بعملية نصب على الفنانة إيناس مكي، التي تحل ضيفة في هذه الحلقة.

وأوضح أن ظهوره في مسلسل "زي الشمس" سيبدأ من الحلقة الحادية عشر تقريبًا، إذ يعمل حارس الفيلا، الخاصة بالفنانات سوسن بدر ودينا الشربيني وريهام عبد الغفور، إذ أن هذه الأسرة ستتعاقد على شركة أمن، بعد وفاة "فريدة".

وقال إنه يُجسد شخصية "مسعود" في مسلسل "لآخر نفس"، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي ينتمي لجماعة "داعش" الإرهابية، إذ تجمعه مشاهدة مباشرة مع أمير الجماعة.

وأشار إلى أنه يُشارك في المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، قائلًا: "دور صغير لكن أعتقد أنه سيلفت أنظار الجمهور"، إذ تجمعه مشاهد مع مجموعة من الطلاب الوافدين إلى القاهرة، في المطار، ويتغزل في إحدى الطالبات.