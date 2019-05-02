قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل بالجهاز يسير على قدم وساق بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بدعم من مؤسسات الدولة، مؤكدا تجهيز فروع بالمحافظات للجهاز.

وأضاف عبدالمعطي، أنه سيجرى افتتاح هذه الفروع في أقرب وقت، موضحًا أن الجهاز يتلقى الشكاوى في المجمل للسلع، لكن الأبرز يكون شكاوى من الأجهزة الكهربائية، كونها مسار استهلاك لكل الأسر المصرية، وأن هناك آلية عمل بين الجهاز والموطنين والشركات أطراف الشكاوى.

وأضاف عبدالراضي، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن المستهلك من حقه أن يحصل على فاتورة، مهما كانت حجم السلعة، وهو بُعد توعوي، ولا بد للمواطن التمسك بفاتورته.