ضبطت الحملة المكبرة، التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة بالمحافظة، 750 كيلوجرام أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي.

حُرر بواقعة ضبط الأرز المحضر رقم 1172 جنح المناخ، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وفقا لبيان صادر عن مديرية التموين، اليوم.

كما تم ضبط 240 لتر مياة غازية، و500 علبة لوليتا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و250 كيس عسل غير مدون عليها أي بيانات تفيد مصدره، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وأكد ناصر ثابت، مدير التموين ببورسعيد، أن الحملات مستمرة ودائما بالمرصاد خلف الفاسدين ولن تترك مجالا للمتلاعبين أو من تسول لهم أنفسهم المساس أو غش المواطنين، وطالبت المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أى مخالفات أو شكوى والاتصال على رقم غرفة العمليات (066/3222649).