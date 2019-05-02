أعلنت جامعة حلوان، نجاح طلاب كلية هندسة المطرية في اجتياز جميع الاختبارات التقنية بمسابقة شل إيكو ماراثون العالمية المقامة حاليا في ماليزيا على حلبة السباق الدولية.

ويشارك طلاب الكلية بفريقين لتصميم وتصنيع سيارتين إحداهما سيارة خفيفة موفرة للوقود وسيارة أخرى ذات تصميم حضاري تسير بالكهرباء، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وهي المرة الأولي التي تشارك فيها الجامعة بسيارتين واحدة كهربائية 100%، وقد سبق للجامعة المشاركة لعدة سنوات في هذه المسابقة.

وصمم الفريقان وتطورا السيارات وتحسين أدائها والعمل على تطوير كل المنظومات؛ ليشمل جسم السيارة والهيكل المعدني المصنع من خامات معدنية خفيفة والهيكل الخارجي للسيارة، وجرى تصميم واختبار كل أجزاء السيارة باستخدام برامج المحاكاة على الحاسب الآلي.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، إن هذه المسابقات تحفز الشباب المشارك على التعليم والتعلم وتطبيقها عمليا، فضلا عن التعامل مع الجهات الخارجية والشركات العالمية، من خلال تنظيم الفريق الذي يؤثر تأثيرا إيجابيا في شخصية المهندس المصري، مضيفا أن مشاركة جامعة حلوان في هذه المسابقة جاءت من خلال فريقين لتصميم وتصنيع سيارتين إحداهما سيارة خفيفة موفرة للوقود وسيارة أخرى ذات تصميم حضاري تسير بالكهرباء، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي تشارك فيها الجامعة بسيارتين سيارة موفرة للطاقة وأخرى نموذج لسيارة حضارية 100%.

وأكد الدكتور محمد فتوح عميد كلية الهندسة بالمطرية، أن هناك رعاية خاصة للفريقين جرى توفيرها لهما، قبل سفرهما إلى دولة ماليزيا، موضحا أن الرعاية تمثلت في تسهيل كل العقبات الإدارية وتوفير الدعم المادي والمعنوي.

وأشار إلى أن الفريق حاليًا في ماليزيا، قائلا: "حتى يتسنى للفرق المشاركة الظهور بالشكل اللائق بتاريخ جامعة حلوان في مسابقات تصميم السيارات والتي لها باع طويل في هذا النوع من المسابقات".

وأضاف فتوح، لـ"الوطن"، أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم، شدد على توفير كل متطلبات الفرق والمبتكرين، مشيرا إلى أن الجامعة دعمت الطلاب بـ200 ألف جنيه لشراء مستلزماتهم ومتطلباتهم، مستطردا حديثه قائلا: "الطلبة تعبوا وعملوا مشروع محترم وقدموا خدمة لبلدهم".