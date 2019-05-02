قال محمد غريب، وكيل نقابة العلميين، إن الدكتور سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، قدم أوراق ترشحه على منصب نقيب العلميين اليوم، بالإضافة إلى عبد العال حسن عطية نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق.

وأضاف غريب في تصريح لـ"الوطن" أنه ترشح حتى الأن 7 مرشحين منهم 3 مسئولين وهم "الدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، ومحمد عيسى، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، وعبد العال حسن عطية، نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية"، بالإضافة إلى اثنين من أساتذة الجامعات وهما "الدكتور محمد البنا رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ" وأخيرا اثنين من المهنيين وهما الدكتور أحمد عبد الجواد وكيل أول النقابة الحالي، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية.

وأوضح غريب، أن النقابة بكافة فروعها على مستوى الجمهورية مستمرة فى تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب حتى مساء غدا الجمعة على أن تجرى الانتخابات يوم السبت 18 مايو الجاري.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة العلميين التي دعا إليها مجلس النقابة، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، النقيب العام، وإحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة، الأمر الذي نفاه المليجي مؤكدا بطلان قرارات الجمعية بناء على حكم محكمة القضاء الإداري.