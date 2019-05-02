أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بتوفير العمالة اللازمة للأجهزة والجهات الرقابية في الدولة واستثنائها من قرار حظر التعيينات.

وقال عامر خلال الاجتماع، إنّه يمكن تعيين العمالة المطلوبة بعقود مؤقتة لحين تعيينهم، كما حذر من خطورة نقص العمالة الفنية المدربة على الصناعة المصرية، قائلا: "هذا الأمر خطير، ويجب حظر ترك الوظيفة لما لها من آثار سلبية على سير العمل، ولا يجب ترك العمل إلا بعد فترة زمنية محددة"، لافتا إلى أنّ الكارثة الكبرى في الصناعة المصرية هي عدم وجود عمالة ماهرة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بشأن المجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الكيمياء، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمعهد القومي للجودة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وقطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.