حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5716 لسنة 2019 بندب جلال عبد الكريم عبد الحميد رئيس مركز ومدينة كفر صقر، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وندب أحمد أنور عيسى السيد رئيس مدينة صان الحجر القبلية للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة كفر صقر.

وقرر ندب عادل السيد أحمد شرشر المكلف بتيسير أعمال وظيفة مدير عام شؤون الخدمة بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام للعمل بوظيفة رئيس مدينة صان الحجر القلبلية.

كما قرر المحافظ، نقل فيصل عبد الكريم منصور المكلف بتيسير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للعمل بديوان المحافظة على وظيفة من الدرجة الأولى التخصصية – تمويل ومحاسبة – محاسب أول.

أكد محافظ الشرقية، أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتقييم العمل وذلك في إطار تنظيم دولاب العمل الحكومي وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.