قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الإسكندرية، إخلاء سبيل ربة منزل بضمان محل إقامتها، في واقعة اتهامها وزوجها الهارب بالاستيلاء على أموال المودعين بهيئة البريد، في القضية رقم 1997 لسنة 2018.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "ع. ع" موظف بالبريد، استولى على أموال المودعين المقدرة بـ250 ألف جنيه من حسابه الذهبي المفتوح "عهدته" بهيئة البريد، في مارس 2018، وفر هاربا، وأرسل لزوجته عدة حوالات مالية للإنفاق على أبنائه، وتمكن رجال مباحث البريد من القبض عليها، وجرى حبسها احتياطيًا، فيما نفت المتهمة في التحقيقات علمها أن الأموال المرسلة من زوجها هي حصيلة واقعة السرقة.

وقال ميشيل حليم محامي المتهمة، إنه دفع أمام المحكمة بخلو الأوراق من أي فعل مادي يثبت اشتراك الزوجة في الجريمة، بالإضافة إلى خلو الأوراق مما يثبت علمها أن الأموال المحولة من زوجها حصيلة واقعة اختلاس.

واستند "حليم" في دفاعه إلى ما أقرته محكمة النقض بأن العبرة في الاتهام هو "العلم باليقين" وذلك لم يثبت في أوراق القضية، مضيفًا أن "الشكّ يفسر لصالح المتهم" ولا يصلح كدليل تتحقق به أركان جريمة إخفاء أموال متحصلة من جريمة.

ولفت دفاع المتهمة، إلى أنه جرى التحقيق مع موكلته في جناية دون حضور محام وفي غير حالة تلبس ودون ضرورة واحدة للاستعجال، الذي يبطل التحقيقات التي تمت معها وفقًا للمادة 124 إجراءات جنائية.

وبناء على تلك الدفوع، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمة بدون ضمان على ذمة التحقيقات في القضية.