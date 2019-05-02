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تفاصيل افتتاح وزيرة التضامن ورشة إنتاج أطراف صناعية في "قلب الصعيد"

تفاصيل افتتاح وزيرة التضامن ورشة إنتاج أطراف صناعية في "قلب الصعيد"

تجديد حبس عصابة السطو المسلح على مزرعة دواجن في البدرشين

تجديد حبس عصابة السطو المسلح على مزرعة دواجن في البدرشين

"الرقابة الإدارية" تعقد دورة حول "مكافحة الفساد" للدبلوماسيين الأفارقة

"الرقابة الإدارية" تعقد دورة حول "مكافحة الفساد" للدبلوماسيين الأفارقة

حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن في الشرقية

حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن في الشرقية

غادة والي توزع 100 شهادة أمان و20 عقدا لمشروعات متناهية الصغر في أسيوط

غادة والي توزع 100 شهادة أمان و20 عقدا لمشروعات متناهية الصغر في أسيوط

"كريم" تدعو موظفو جلوفو Glovo للتقديم للعمل بالشركة

"كريم" تدعو موظفو جلوفو Glovo للتقديم للعمل بالشركة

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رمضان كريم.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق

صور| "الوطن" داخل مقر فيس بوك بدبي.. بلاي ستشين ومطعم فاخر للموظفين

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جنون أسعار «الحرير» يهدد بتدمير صناعة «السجاد اليدوى» فى القليوبية

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