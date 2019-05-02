استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، النائب في البرلمان الألماني، فولكر كاودر.

وأكد الإمام الأكبر أن الأديان بريئة من الإرهاب والقتل الذي يرتكب باسمها، مضيفًا أن بعض الأجندات السياسية تشعل الصراعات والحروب في المنطقة بهدف الهيمنة على قرار المنطقة ومقدراتها، مبديًا تقديره لاهتمام النائب كاودر بقضايا السلام والتعايش المجتمعي.

من جانبه، قال كاودر إن مصر تعد نموذجًا للتعايش الديني والإنساني، مؤكدًا أن ألمانيا حريصة على الاسترشاد بآراء فضيلة الإمام الأكبر في قضايا المنطقة والعالم، كونه أكبر رمز إسلامي، ولدوره الكبير في ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل الآخر.