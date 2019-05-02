غادة والي توزع 100 شهادة أمان و20 عقدا لمشروعات متناهية الصغر في أسيوط

وزعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، 100 شهادة أمان، بقيمة 2500 جنيه للشهادة الواحدة، و20 عقدا لمشروعات صغيرة متنوعة وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، و8 أجهزة عرائس على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك في ديوان محافظة أسيوط، على هامش زيارتها للإقليم، اليوم.

جاء ذلك بحضور محافظ الإقليم، اللواء جمال نور الدين، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بأسيوط.

وسبق أن شهدت وزيرة التضامن، افتتاح ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد، بالتعاون مع الجمعية الهندية (BMVSS)، وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع التابعة للوزارة.