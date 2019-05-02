أعلنت سينما زاوية، على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جدول السينما الأسبوعي، ويتم اختيار المقعد داخل القاعة بأسبقية الحضور، على أن تكون سعر التذكرة 40 جنيها، وجاءت الأفلام المعروضة، ومواعيد العرض، كالتالي:

كفرناحوم

يتتبع الفيلم قصة الصبي زين في بيروت الذي يقيم دعوى ضد والديه لأنهم أنجبوه، بعد مروره بصعاب عديدة.

أبطال الفيلم: زين الرفاعي، فادي يوسف، كوثر الحداد، نادين لبكي، ومخرج الفيلم نادين لبكي.

ويعرض الفيلم حتى أيام 2،3،4، 5 مايو الجاري.

Ricordi

تدور أحداث الفيلم عن قصة حب طويلة، بين زوجين، وتفاصيل السنوات التي قضوها معا والمشاكل بينهما، ويستمر الحب رغم كل شئ.

أبطال الفيلم لوكا مارينللي، كاميلا ديانا، جيوفاني آنزالدو، ليندا كاريدي، ومخرج الفيلم فاليريو ميلي.

ويعرض الفيلم أيام 2،3،4،5 مايو الجاري.

لا أحد هناك

تدور أحداث الفيلم حول شاب يساعد فتاة لعمل عملية إجهاض، ويجد نفسه متورط لكشف سر الزرافة المخبأة بحديقة الحيوان.

أبطال الفيلم سلمى حسن، رشا مجدي، أسامة جاويش، شذى محرم، هايدي قوسة، ومخرج الفيلم أحمد مجدي.

ويعرض الفيلم يوم 5 مايو الجاري.

US

تدور أحداث الفيلم في عام 1986، عندما تذهب الشابة ديليد توماس في رحلة مع عائلتها إلى الشاطئ في سانتا كروز، ولكنها تتعرض إلى موقف صعب تتحاشى الحديث عنه، وبعد سنوات عندما تصبح "ديليد" أمًّا، تذهب إلى منزل عائلتها على الشاطئ مع زوجها جابي ويلسون وأطفالهما، ولكنها تكون محملة بقلق من الحادث الصادم الذي وقع في شبابها، وفى ليلة وصولهم يكتشفون ظهور 4 أشخاص يهاجمون العائلة ويقتحمون المنزل، ليكتشفوا بعد ذلك أن هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم، لتتحول الإجازة إلى جحيم.

أبطال الفيلم لوبيتا نيونجو، إليزابيث موس، يحيى عبدالمتين الثاني، وينستون دوك، تيم هيدكر، آنا ديوب، ومخرج الفيلم جوردان بيل.

ويعرض الفيلم يوم 4 مايو الجاري.

The Guilty

تدور أحداث الفيلم حول ضابط، يتم تخفيض مرتبه ونقله لتلقي مكالمات الطوارئ، لكن تتوالى الأحداث في إطار مشوق.

أبطال الفيلم جاكوب سيدرجرين، جيسيكا ديناج، عمر شرقاوي، جوهان أُلسون، ومخرج الفيلم جوستاف مولر.

ويعرض الفيلم 3 مايو الجاري.

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