عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم "عبد الناصر م." طبيب وصاحب مستشفى بأبو النمرس، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته بإدارة منشأة لإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية بدون تصريح.

وشمل الحكم غلق المستشفى في أبو النمرس، لمدة عام واحد، وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف.

كانت المحكمة أصدرت حكما غيابيا بحق المتهم، والذي تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وأصدرت الحكم بحقه حضوريا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، الإنضمام لجماعة إجرامية تستهدف إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون، وفي أماكن غير مرخص لها وتفتقر للشروط الفنية اللازمة وبالمخالفة للقواعد الطبية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل حاجة عددا من المجني عليهم للأموال، ونقل منهم أعضاء الكلى لمرضى غير مصريين، مقابل أموال طائلة.