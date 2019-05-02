ألقى حجارة على الزائرين والأمن.. العقوبة القانونية لمتسلق الهرم الأكبر

هرم خوفو.. قبلة لملايين السياح من مختلف دول العالم، للتعرف عن قرب على الحضارة المصرية، ويعد إحدى عجائب الدنيا السبعة، غير أنه يجذب بعض المخربين وغريبي الأطوار، ففي واقعة غريبة تسلل شاب في أواخر العشرينات أعلى الهرم، وألقى حجارة على الزائرين.

تفاصيل تسلق الشاب لهرم خوفو

واستمرت الواقعة لمدة ساعتين، بينما فشلت قوات الأمن في السيطرة على الموقف، قبل أن يجرى إنزاله وإلقاء القبض عليه واستجوابه.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان: "تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنطقة الأثرية دائرة قسم شرطة الأهرام بقيام أحد الأشخاص بالصعود للهرم الأكبر من الضلع الغربي، وحال قيام الخدمات باستيقافه ألقى بعض الحجارة عليهم، وبإسداء النصح والإرشاد له لم يستجب واستكمل الصعود، وعقب وصوله لقمة الهرم نزع قطعة من الخشب وعمود من الحديد وألقاهما من أعلى دون إصابات".

وتابعت: "في وقت لاحق قام بالنزول وتم ضبطه وتبين أنه مدرب سباحة، 27 عاما، مقيم بالكوم الأخضر بالهرم، دائرة قسم شرطة الطالبية، بالجيزة وبسؤاله لم يبدِ سببا لذلك، واستكمل فحص موقفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: الشاب تصرفاته غريبة

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء أمس، تحدث مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تحدث عن تفاصيل واقعة صعود قمة الهرم الأكبر، موضحا أن الشاب كان يقوم ببعض التصرفات الغريبة وهو أعلى الهرم، ويتحدث بصوت متقطع.

شوقي السيد يكشف العقوبات القانونية التي سيواجها متسلق الهرم

تسلق الهرم الأكبر وإلقائه الحجارة على رجال الأمن، يوقع عقوبة جنائية على مدرب السباحة، وفقا للدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، مؤكدا أنه يقع عليه مساءلة قانونية بمقاومة السلطات والاعتداء على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، في حال عدم وجود شبه جنائية بالواقعة.

وأضاف "السيد" لـ"الوطن"، أنه في هذه الحالة تندرج الاتهامات تحت بند الجناية، والتي تكون عقوبتها السجن من 3 إلى 15 عاما، مشيرا إلى أنه حال إتلافه للهرم يقع على عاتقه جنحة أخرى، تقضي بالحبس لمدة أقصاها 3 أعوام، على أن يتم توقيع العقوبة الأكبر عليه.

وتابع أنه لا توجد عقوبة قانونية لتسلق الهرم، إلا في حالة الإضرار به أو كونه متعلقا بالإضرار بأمن الدولة.

وينص قانون العقوبات في مادته رقم "133"، على: "في حالة إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومي أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، والعقوبة لا تتوقف تنفيذها فقط خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله إذا كان سبب الإعتداء هو قيامه بعمله".