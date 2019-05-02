أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن توافر وظائف في شركة "شرق آسيا للنظم والحاسبات"، وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- أمين مخزن

وتتمثل الشروط في الآتي:

- مؤهل عالي خريج

- ذكور فقط

- إجادة اللغة الإنجليزية

- خبرة من سنة

- حد أقصى للسن 35 سنة

- المرتب: من 2.500 إلى 3.200 حسب الخبرة

- تأمينات طبية واجتماعية

2- عامل مخزن

وتتمثل الشروط في الآتي:

- مؤهل أو بدون

- ذكور فقط

- يجيد القراءة والكتابة

- حد أقصى للسن 35 سنة

المرتب: 2.500 جنيه

- تأمينات طبية واجتماعية

3- مندوب شحن / توصيل

وتتمثل الشروط في الآتي:

- مؤهل متوسط أو عالي

- ذكور فقط

- رخصة مهنية أو خاصة

- خبرة من سنة

- حد أقصى للسن 35 سنة

المرتب: 2.500 جنيه

- تأمينات طبية واجتماعية

للتقدم لأي من الوظائف، يتم ملء الاستمارة من هنــــــــــــــا.