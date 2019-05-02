أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن توافر وظائف في شركة "شرق آسيا للنظم والحاسبات"، وجاءت الوظائف على النحو التالي:
1- أمين مخزن
وتتمثل الشروط في الآتي:
- مؤهل عالي خريج
- ذكور فقط
- إجادة اللغة الإنجليزية
- خبرة من سنة
- حد أقصى للسن 35 سنة
- المرتب: من 2.500 إلى 3.200 حسب الخبرة
- تأمينات طبية واجتماعية
2- عامل مخزن
وتتمثل الشروط في الآتي:
- مؤهل أو بدون
- ذكور فقط
- يجيد القراءة والكتابة
- حد أقصى للسن 35 سنة
المرتب: 2.500 جنيه
- تأمينات طبية واجتماعية
3- مندوب شحن / توصيل
وتتمثل الشروط في الآتي:
- مؤهل متوسط أو عالي
- ذكور فقط
- رخصة مهنية أو خاصة
- خبرة من سنة
- حد أقصى للسن 35 سنة
المرتب: 2.500 جنيه
- تأمينات طبية واجتماعية
للتقدم لأي من الوظائف، يتم ملء الاستمارة من هنــــــــــــــا.