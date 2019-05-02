استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق على الغانم، في مكتبه اليوم الخميس، الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام فيصل المتلقم يرافقه وفد يضم عددًا من الإعلاميين والصحفيين من مصر والأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الوفد الإعلامي ضم كلا من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعلاء الدين ثابت، رئيس تحرير جريدة "الأهرام"، و محمد البهنساوي، رئيس تحرير بوابة "أخبار اليوم"، ورئيس تحرير "بوابة الأهرام" محمد الدسوقي، وجمعة الحمد الله نائب رئيس تحرير المصري اليوم.

كما ضّم الوفد أيضًا عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، ومساعد المدير العام في وكالة الأنباء الأردنية فيروز المبيض، وحسين الجغبير، رئيس تحرير جريدة "الأنباط الأردنية".

وتم خلال اللقاء الذي حضره النائب الكويتي خلف العنزي، بحث العلاقات الثنائية بين الكويت من جهة ومصر والأردن من جهة أخرى، إضافة إلى تناول أخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.