قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إن مواليد برج الجوزاء سينعمون بيومين هائلين اليوم وغدا على المستوى الاجتماعي والمهني والعاطفي بسبب وجود كوكب "فينوس" بمنزل الأصدقاء.

وأضافت فؤاد، خلال استضافتها ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه من الممكن أن تتحول علاقة صداقة لديهم لعلاقة حب.

وأوضحت أنه وبالنسبة للحياة المهنية فهم ينعمون بوقت هائل بسبب وجود كوكب "المريخ" ببرجهم منذ أكثر من شهر وهو كوكب أصرار وحماس وروح قتالية وهو سيعطي إصرار على أهدافهم حتى الوصول إليها.