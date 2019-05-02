تجول الإعلامي أحمد فايق، داخل مدرسة "سيمنز" للتعليم الفني، والتي تُعد أكبر مدرسة تعليم فني في ألمانيا، والموجودة داخل بـ"برلين"، وذلك رغبة منه في اكتشاف التجربة الألمانية في التعليم، حيث ذكر أن كلمة السر في ألمانيا هي التعليم، والكلمة الأدق هي "التعليم الفني".

وأضاف "فايق"، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن ألمانيا بها 220 تخصص في التعليم الفني، مؤكدًا أن حوالي 85% من التعليم في ألمانيا هو تعليم فني متخصص.

وتابع: "مش عيب في ألمانيا يبقى معاك دبلوم صنايع، العيب يبقى مش متعلم كويس أو يكون تعليمك ناقص".