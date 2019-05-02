قال الإعلامي أحمد فايق، إن مدرسة "سيمنز" للتعليم الفني الموجودة في ألمانيا تُخّدم على استثمارات تُقدر بـ 120 مليار دولار سنويًا، والخاصة بشركة "سينمز"، مضيفًا أن تلك الشركة يلقبونها في ألمانيا بـ "الإمبراطورية".

وأكد فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بدون وجود مدرسة للتعليم الفني خاصة بالشركة وبدون التدريب المهني المطلوب للعاملين داخلها، ستصبح الشركة عاجزة عن زيادة استثماراتها وريادتها.

وأوضح: "لو مكنش فيه تعليم كويس وتدريب كويس مكنتش سينمز عملت الفلوس دي كلها، مكنتش بقت دولة زي ما بيقولوا عليها أو امبراطورية، أي شركة في العالم كله لازم يتخدم عليها بتعليم كويس وتدريب كويس".