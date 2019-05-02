عرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تليفزيونيا عن نظام التدريب المهني المزدوج في ألمانيا، وذلك خلال برنامجه "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، حيث تناول التقرير شخصيتين " آنا" و "مايكل".

وذكر التقرير: "آنا ومايكل مثل أصدقائهم، سينتهون من دراستهما هذا الصيف، وكلًا منهم سيتخذ طريقًا مختلفًا، البعض سيلتحقون بالجامعة، ولكن حوالي 60% من زملائهم سيبدأون في الالتحاق بالتدريب".

وتابع التقرير: "آنا تريد أن تكون مصورة فوتوغرافية، ومايكل قّدم للتدريب في مجال إلكترونيات السيارات، ومستقبل كلا منهما جيد، حيث تقدم الأعمال الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا العديد من الفرص التدريبية في مختلف المجالات، والكثير منها يظل خاليا".

وواصل: "أنا وجدت مكانًا في أحد استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، بينما مايكل سيعمل في إحدى ورش السيارات، وهنا يأتي دور التدريب المهني المزدوج، حيث إنه مثل آنا ومايكل العديد من المهنيين الألمان يتعلمون مهنتهم في مكانين للتعليم، هما مكان العمل والمدرسة المهنية، وهذا يمثلان حجر الزاوية في نظام التدريب الألماني".