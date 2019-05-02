قال الفنان إبراهيم نصر، إنه كان حريصا أثناء تقديمه برنامج "الكاميرا الخفية" أن يكون البرنامج في إطار الإحترام حتى لا يخدش حياء أي مشاهد، حيث إنه يُقدم من أجل الأسر المصرية، والتي منها بيته وعائلته.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن في الوقت الحالي معظم برامج "المقالب" تأتي من أجل الإعلانات وزيادتها للقنوات، مشيرا إلى أنه عمل في القناة الثانية بدون أي إعلان للقناة على البرنامج، وانتهى الموسم بوجود أكثر من 20 إعلان للبرنامج.