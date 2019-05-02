بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وجه الفريق أول محمد زكى، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بإعداد وتجهيز «نصف مليون» حصة غذائية بعناية، لتوزيعها بنصف الثمن فى القرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجاً فى كل المحافظات، بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، بالتنسيق مع مديريات التضامن والجمعيات الأهلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

القوات المسلحة توزع نصف مليون وجبة بنصف الثمن

وحرصت القوات المسلحة على إعداد وتجهيز الأصناف من خلال الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة والشركات، وعرضها بنصف الثمن، إلى جانب التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية فى المحافظات، لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة، والتى شهدت إقبالاً لافتاً من الجماهير.

وواصلت جميع مديريات الأمن المشاركة فى المرحلة الجديدة من مبادرة «كلنا واحد» من خلال طرح سلع مخفضة بفروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

ووفرت وزارتا «التموين» و«الأوقاف»، 400 طن لحوم كمرحلة أولى، ومن المستهدف الوصول إلى ضعفها، وتشمل لحوم الأضاحى والصدقات المشفاة والمغلفة، داخل كراتين، على أن يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظات.

وأكد على المصيلحى، وزير التموين، فى بيان، أمس، وجود احتياطى استراتيجى من اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز والقمح، فى ظل توجيه القيادة السياسية بعمل احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية، فى إطار مشروع صكوك الأضاحى الذى تنفذه وزارة الأوقاف.

وأشاد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بجودة اللحوم التى توفرها وزارة التموين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فيما قال المهندس أحمد محمد الهادى، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج فى وزارة الزراعة، إن المنافذ توفر السلع الغذائية بكل أنواعها.