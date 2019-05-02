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رئيس قطاع توزيع الكهرباء يتفقد شركة "جنوب الدلتا"

رئيس قطاع توزيع الكهرباء يتفقد شركة "جنوب الدلتا"

"العب" مبادرة شبابية يطلقها شباب النوبة لدمج الرياضة في التكنولوجيا

"العب" مبادرة شبابية يطلقها شباب النوبة لدمج الرياضة في التكنولوجيا

"والي": زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية القديمة 5 أضعاف

"والي": زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية القديمة 5 أضعاف

تامر أمين يمازح فريق إعداد برنامجه: "خليك في حالك.. الأهلي متصدر"

تامر أمين يمازح فريق إعداد برنامجه: "خليك في حالك.. الأهلي متصدر"

تامر أمين بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش: "مبروك الدوري يا أهلاوية"

تامر أمين بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش: "مبروك الدوري يا أهلاوية"

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رمضان كريم.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق

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