قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر فى التيارات الإسلامية، إن مخاوف جماعة الإرهاب ليس في الحصار الاقتصادي ولكن تتركز مخاوفهم من الحصار الإعلامي وتركيزه على نشاطهم الإرهابي.

وأضاف "الخرباوي" خلال استضافته ببرنامج "نظرة" والذي يقدمه حمدي رزق، والمذاع على فضائية "صدى البلد": "أن هناك علاقات قوية بين المخابرات البريطانية وجماعة الإخوان والمرشد الرئيسي لجماعة الإخوان الإرهابية هو رئيس المخابرات البريطانية"، وتابع أن ما يتم تنفيذه من قبل الجماعة يعود إلى توجيه مسبق من قبل المخابرات البريطانية في القول والفعل.