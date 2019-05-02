ثروت الخرباوي: أردوغان يحتوي الإخوان لمحاولة القضاء على مصر

قال ثروت الخرباوي المفكر السياسي والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتوى جماعة الإخوان حتى تساعده في القضاء على مصر.

وأضاف "الخرباوي" خلال استضافته ببرنامج "نظرة" والذي يقدمه حمدي رزق، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر قبل 30 يونيو كانت ستتحول لولاية تابعة للخلافة العثمانية القادمة، موضحا أن حكم جماعة الإخوان جاء ليقضي ويفتت قوة المنطقة والقضاء على مصر لكونها القلب النابض لتلك المنطقة والرأس والمفكر والعقل، مضيفًا "كان لا بد من قطع الرأس".