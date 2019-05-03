شاهد عيان بمخيم "شعفاط" لـ"الوطن": الاحتلال اقتحم الملعب وصادر أعلامنا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر الخميس، ملعب مخيم شعفاط بمدينة القدس، خلال افتتاحه، وصادرت الأعلام الفلسطينية.

وقال أدمن صفحة "مخيم شعفاط نيوز"، الذي تحفظ على نشر اسمه لدواعي أمنية، وهو شاهد عيان على الواقعة، إن "جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا الملعب التابع لمركز الشباب الاجتماعي، وقامت اللجنة بإعادة تأهيله، خلال حفل افتتاحه اليوم تم اقتحامه وصادروا أعلام فلسطين".

وأضاف مدير الصفحة لـ"الوطن": "الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن ينعم الشعب الفلسطيني بأي مظاهر فرح، حيث لاحق الأطفال الصغار الذين كانوا يحتفلون بافتتاح الملعب المخصص لهم، لا سيما وأن مخيم شعفاط يفتقر للساحات العامة، كما يعاني من اكتظاظ شديد، حيث يعيش فيه أكثر من 25 ألف لاجئ فلسطيني".

وتأسس مخيم شعفاط للاجئين في عام 1965، أي بعد أكثر من عقد واحد على تأسيس كافة المخيمات الرسمية الأخرى في الضفة الغربية، وذلك فوق أرض مساحتها 0.2 كيلومتر مربع شمال القدس.

وتأسس المخيم بعد أن تم إغلاق مخيم ماسكار في المدينة القديمة للقدس بسبب سوء الظروف الصحية فيه، وتعود أصول اللاجئين في مخيم ماسكار والذين تم ترحيلهم إلى شعفاط إلى 55 قرية تابعة لمناطق القدس واللد ويافا والرملة.

ومثل باقي مخيمات الضفة الغربية، فقد تأسس المخيم فوق قطعة من الأرض استأجرتها الأونروا من الحكومة الأردنية، حسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ويعد مخيم شعفاط المخيم الوحيد في الضفة الغربية الذي يقع ضمن الحدود البلدية للقدس.