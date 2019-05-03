رئيس "الريف المصري": توصيل كهرباء لأراضي مشروع المليون ونصف فدان قريبا

قال عاطر حنورة، رئيس شركة "الريف المصري الجديد"، إن عدد من منتفعي مشروع المليون ونصف فدان كان لهم شكاوى تتعلق بعدم وجود كهرباء حتى الآن في مزارعهم، موضحًا أنه أكد أكثر من مرة أن كل أراض المشروع كانت خارج شبكة الكهرباء، ولهذا تم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والمولدات لتوصيل الكهرباء.

وأضاف "حنورة"، خلال حواره في برنامج "من سيزرع المليون"، الذي يُعرض على شاشة فضائية "الصحة والجمال"، أنه تم إنشاء محطات بنزين قرب أراضي مشروع المليون ونصف فدان من أجل التيسير على المزارعين والمنتفعين بتلك الأراضي، لاستخدام المولدات بدلًا عن الكهرباء، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يستمر طويلا وجاري العمل على توصيل الكهرباء.

وأشار رئيس شركة "الريف المصري الجديد"، إلى أن أراض الـمليون ونصف فدان تبعد عن مصادر الكهرباء بمسافة تتراوح بين 150 و300 كيلو متر، وتوصيل الكهرباء لتلك المنطقة حاليا صعب، ويتكلف مليارات الجنيهات، ولكن هذا سيتم إدارجه ضمن خطة الحكومة الفترة المقبلة.

وتابع: "تكاليف توصيل الكهرباء الدولة هتتحمل جزء منه، وشركة الريف المصري هتتحمل جزء، وفي نفس الوقت المستثمرين والمنتفعين من تلك الكهرباء سيتحملون أيضًا بعض التكاليف من أجل توصيل الكهرباء لمزرعتهم".