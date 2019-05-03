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التعليم تنشر نماذج استرشادية لـ"كيمياء" لطلاب أولى ثانوي

التعليم تنشر نماذج استرشادية لـ"كيمياء" لطلاب أولى ثانوي

رئيس "الأرصاد" يُحذر من طقس أول أيام رمضان: "شديد الحرارة"

رئيس "الأرصاد" يُحذر من طقس أول أيام رمضان: "شديد الحرارة"

الجندي يُحذر من فتاوى مفتي أستراليا المزعوم: "اللي ينشرها آثم"

الجندي يُحذر من فتاوى مفتي أستراليا المزعوم: "اللي ينشرها آثم"

الشرطة النيوزيلندية: ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على المسجد لـ51 شخصا

الشرطة النيوزيلندية: ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على المسجد لـ51 شخصا

رئيس "الريف المصري": توصيل كهرباء لأراضي مشروع المليون ونصف فدان قريبا

رئيس "الريف المصري": توصيل كهرباء لأراضي مشروع المليون ونصف فدان قريبا

شاهد عيان بمخيم "شعفاط" لـ"الوطن": الاحتلال اقتحم الملعب وصادر أعلامنا

شاهد عيان بمخيم "شعفاط" لـ"الوطن": الاحتلال اقتحم الملعب وصادر أعلامنا

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