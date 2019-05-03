آخرهم خالد سليم.. فنانون عانوا من إصابات في الأحبال الصوتية

كشف الفنان خالد سليم، عن إصابته بأزمة صحية وخضوعه لعملية جراحية، أزال فيها كيسا دهنيا بأحباله الصوتية.

وأضاف "سليم"، خلال استضافته ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر قناة "CBC"، مساء الخميس، أنه بعد خضوعه لتلك العملية امتنع عن الكلام لمدة 20 يوما لطلب الأطباء منه ذلك، بخلاف امتناعه عن الغناء حتى لا يرهق الأحبال الصوتية، موضحا أنه خضع لنظام رياضي صارم بسبب وصول وزنه لـ124 كيلوجراما لتناوله العديد من الأدوية المحتوية على مادة "الكورتيزون".

خالد سليم ليس أول مطرب يتعرض لأزمة في أحباله الصوتية، ونستعرض في السطور التالية أبرز المطربين الذين أصيبوا بأمراض في أحبالهم الصوتية:

تامر حسني

تعرض الفنان تامر حسني لفقدان صوته بسبب إجهاد كبير في الأحبال الصوتية، عقب حفل كبير أحياه بالساحل الشمالي، العام الماضي، وأعلن وقتها فريق الأطباء المعالج له أن حالة تامر تستلزم راحة لا تقل عن أسبوعين يبتعد خلالها عن الغناء حتى لا يتعرض لمشكلة كبيرة قد تؤدى إلى عدم الغناء مرة أخرى.

وامتثل حسنى إلى العلاج الذي نصحه به الأطباء، وتعافى بعد فترة وجيزة.

سوما

غابت المطربة سوما لفترة عن الساحة الغنائية، بسبب إصابتها بمرض في الأحبال الصوتية، ولكنها تغلبت عليه وعادت للساحة من جديد.

وقالت سوما، خلال حلولها ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، المذاع عبر شاشة "cbc"، العام الماضي، إنها كانت تعاني من نتوءات على الأحبال الصوتية وذهبت لكثير من الأطباء الذين أخبروها ببساطة الأمر وقتها.

وأضافت أنها كانت تعتقد في البداية، أن سبب فقدان صوتها هو إصابتها بالأنفلونزا، لكن عندما طال الوقت ذهبت إلى الطبيب وعرفت أن أحبالها الصوتية أصيبت بمشكلة صحية كادت تهدّدها بعدم الكلام والغناء.

المطربة #سوما انا قعدت شهر ونص ماتكلمتش كلمة #معكم_منى_الشاذلي pic.twitter.com/aulCgW1Y4c — برنامج معكم مني الشاذلي (@Ma3komMona) ٢٣ فبراير ٢٠١٨

أبو الليف

عانى المطرب نادر أبوالليف من أزمة صحية عام 2016، واضطر الأطباء إلى إجراء عملية "شق حنجرى" له بغرض إنقاذ أحباله الصوتية من الضمور.

ساندي

العام الماضي، تعرضت المطربة ساندي لوعكة صحية جديدة أدت إلى تأجيل تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد.

وذكرت "ساندي"، في تصريحات صحفية، أنها تعرضت خلال الفترة الماضية لإجهاد شديد في أحبالها الصوتية والتي كانت تعاني منها منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنها أوقفت تسجيلات أغنيات ألبومها الجديد وقتها بسبب إرشادات الأطباء لها بعدم الحديث أو الغناء خلال الفترة الحالية.