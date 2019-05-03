بـ3 مسلسلات.. "MBC مصر" تعلن بدء موسم دراما رمضان السبت

في خطوة جريئة، أعلنت قناة "MBC مصر" التابعة لشبكة قنوات "MBC"، عن بدء عرض مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل، غدا السبت.

وقالت "إم بي سي مصر"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رمضان هيبتدي عندنا بكرة.. انتظروا مسلسلات MBC MASR يوم السبت".

وأعلنت القناة عن عرض مسرحية جديدة لمسرح مصر الساعة 7.30 مساء وعرض الحلقة الأولى من مسلسل "قابيل" الساعة 9 مساءً، وعرض الحلقة الأولى من مسلسل علي ربيع الجديد "فكرة بمليون جنيه" في الـ11 مساء، والحلقة الأولى من مسلسل "شقة فيصل" الساعة 12 منتصف الليل.