قال الفنان عاصي الحلاني، إنه أدى بعض الأغاني في حفله بشرم الشيخ لمصر، متابعا: "أنا اليوم مطرب لبناني عربي مصري، وأفتخر بهذا".

وأضاف "الحلاني"، خلال لقاء مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "عين" المذاع عبر فضائية "الحياة": "بالنسبة لي مصر هي قلب العروبة وهوليود الشرق، وهي اللي أعطتنا أهم وأفضل فنانين اتربينا على موسيقاهم وأصواتهم وألحانهم من عبدالوهاب لأم كلثوم وعبدالحليم والسنباطي للموجي لسيد مكاوي، وكل الفنانين الكبار مدرسة بالنسبة لي ومدرسة لكل فنان عربي".

وتابع: "لأنا كل ليلية بكون فيها في مصر بعتبرها ليلة من العمر لأن مصر هي العمر كله، ومفيش أحلى من مصر ومفيش أحلى من شعب مصر الشعب الطيب الصدوق والصديق الوفي، ومفيش أحلى من محبتهم، بتحسي أن أي واحد بيطلع فيكي بعيونه بتحسي فيه محبة ومودة".

ووصف الحلاني الشعب المصري بأنه "شعب محب ومخلص"، مضيفًا: "أنا لما بكون هنا بحس اني في بلدي ووطني ومتنقلتش من بلد لبلد".